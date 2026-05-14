Tavolieri: “Lukaku a Napoli per il progetto Conte, c’è apertura per addio ma non pretendenti. De Bruyne? Si trova bene, non spingerà per andar via”

Sacha Tavolieri, giornalista belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Qui, si è parlato a proposito delle situazioni di Romelu Lukaku e di Kevin De Bruyne. Di seguito, ecco le sue parole.

“Lukaku è tornato in Belgio. Dopo tutto quel che è successo penso che sia l’ora della scelta. Questo momento è caotico per gli azzurri, in estate ci saranno molti cambiamenti. Da quel che ho capito era il progetto Conte quello di Lukaku, senza di lui le cose cambiano. Lukaku ha fatto un po’ il giro, ha vinto quel che doveva vincere al Napoli, ma se parli con il suo entourage non è soddisfatto della sua stagione. C’è il dubbio da parte del calciatore e della società. Se ci saranno cambiamenti in dirigenza, non ci sarà Romelu, che vuole un progetto centrato su di lui. C’è un’apertura per il suo addio, ma non ci sono pretendenti“.

“De Bruyne? Si è ambientato bene. La situazione è diversa, si trova bene a Napoli così come la sua famiglia. Ogni sua scelta viene effettuata anche dalla sua famiglia, non solo da lui. Quel che vedi sul campo è un calciatore collettivo. Lukaku è più vicino al mondo dello sport americano, quindi obiettivi, progetti e piani del futuro. De Bruyne invece non va via molto rapidamente, ha bisogno di tempo per adattarsi e questa mi sembra essere la chiave per capire la persona ed il calciatore. Non spingerà per andar via e la società crede nel suo contributo“.