Tarallo: «Milinkovic-Savic? Meglio Suzuki! Commette più di un errore sul terzo gol. I lanci può farli anche Meret»

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello. Di seguito, ecco le sue parole.

«Noi dobbiamo parlare delle scelte errate o dei miracoli che un portiere fa nel corso di una partita perché dobbiamo giustificare se esso è forte o meno e non fare gli ignoranti. Non perché esso sia scarso, ma perché dobbiamo arricchire chi ci ascolta e far capire i motivi di determinate scelte. Noi dobbiamo esaltare se un giocatore fa dei miracoli ed evidenziare se fa scelte errate. Dobbiamo trovare un equilibrio tra le due cose.

Sul terzo gol che abbiamo subito dal Bologna ci sono stati più di due errori da parte di Milinkovic-Savic. L’ultimo è stato quello che ci ha dato una pugnalata al cuore e ci ha fatto perdere la partita in casa. Il Bologna ha meritato la vittoria. Secondo le statistiche i bolognesi hanno fatto 4 tiri in porta di cui tre gol e una traversa mentre il Napoli ne ha fatti solo due.

Pessina ha fatto delle traslazioni bellissime contro il Napoli. Sul terzo gol subito ho sentito alcune stupidaggini. Quella non è stata una deviazione, è una respinta. C’è differenza tra le due cose poiché sono due gesti diversi. Il portiere del Napoli doveva respingere sul terzo gol la palla o con i pugni o a mani aperte con i palmi. La palla avrebbe trovato un coefficiente di restituzione più forte delle singole dita e sarebbe schizzata fuori area, invece la palla rimane lì.

Milinkovic-Savic commette vari errori sul terzo gol subito. Il primo è che fa una parata plateale senza che fosse necessario poiché la palla lo colpisce al viso. Quindi, è inutile che Milinkovic-Savic si lamenta. Il serbo è andato in area e quando si rialza, si mette con le spalle dietro il pallone e non lo vede più. Dopo scatta verso la porta e non va in accorcio, quindi la porta rimane vuota e commette un errore. Quindi, non è un miracolo come dicono molti.

L’unica cosa che ha fatto bene Milinkovic-Savic è quello di stare in bisettrice, ma sbaglia la posizione e si mette schiacciato sul primo palo. La palla è andata a mezza altezza, non nel 7 come dice il commentatore di DAZN.

Forse, a Conte gli piace più Milinkovic-Savic rispetto a Meret perché gli piace di più avere il coltello nella piaga. Il lancio lungo lo sa fare qualunque portiere di Serie A, lo può fare anche Meret che sapeva fare anche il lancio medio che è meglio e di una difficoltà enorme. Meret è più preciso e con lui abbiamo vinto due scudetti.

I portieri in Italia non bloccano più, non ho visto una presa da parte di Milinkovic-Savic quest’anno neanche a presa d’oro. Anche se molti portieri non bloccano più, la presa ti permette di dissipare e togliere energia cinetica alla traiettoria della palla scatenata da un tiro. La puoi fare in due tempi e la palla ti rimbalza davanti e la prendi. Si chiama “presa a due tempi”.

Napoli allenato da incompetenti? No, l’incompetenza c’è da chi gestisce i portieri. Se Conte non vede che Meret è il migliore in Italia nonostante lo dicono tutti, anche se Milinkovic-Savic para i rigori, non so che dire.

Pessina al Napoli? Non lo prenderei, mi piace come portiere ma non è maturo per una squadra come il Napoli. Neanche come secondo, altrimenti gli faremo del male. Un portiere dell’età di Pessina deve giocare come primo portiere poiché ha margini di miglioramento eccellenti. Come migliora se acchiappa un allenatore che non lo fa giocare mai?

Suzuki meglio di Milinkovic-Savic diecimila volte, ma se devo scegliere tra il serbo e Provedel, mi tengo il portiere del Napoli.

Carnesecchi è il più forte di tutti. Cassano dice baggianate ed è meglio che stesse zitto poiché il portiere è un 2000 ed è forte, può migliorare con i piedi con la ripetitività del gesto e l’apprendimento esplicito mentre parare è un attitudine e non la impari neanche con il miglior maestro. Carnesecchi è un portiere nato in questo».