Sky – Orario derby di Roma e Pisa-Napoli, la Lega ritira il ricorso? Lo scenario

Prosegue la telenovela relativa alla questione dello spostamento del derby di Roma e di conseguenza di Pisa-Napoli. Secondo quanto riportato da Sky, il dialogo sulla soluzione mediatoria proposta dalla Lega Serie A di anticipare la partita a domenica alle 12 non si è mai spento del tutto, nonostante non siano arrivate aperture dal Viminale. Questo, potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al Tar.

“È il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La Prefettura di Roma ha stabilito che, per motivi di ordine pubblico, Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle ore 20.45 per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega serie A in prececedenza aveva fissato le partite in questione alle 12.30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell’ordine. Dal Viminale non sono arrivate aperture in merito ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare a un ritiro del ricorso presentato al Tar del Lazio dalla stessa serie A“.