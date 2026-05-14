Sarri: “Futuro? Stasera me ne importa zero. Derby alle 12:30? Non presenterei la squadra”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset al termine della finale di Coppa Italia persa per 0-2 contro l’Inter. Tra gli argomenti, si è soffermato anche sul suo futuro (noto il suo accostamento al Napoli) oltre che sulla vicenda che ha coinvolto il derby della Capitale, che coinvolge anche i partenopei impegnati contro il Pisa. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Futuro? Stasera me ne importa zero. Mi dispiace per i ragazzi, ho visto uno stato d’animo difficile. E così anche per il pubblico. Stasera abbiamo trovato davanti una squadra più forte che ha vinto anche con errori nostri. La questione derby di Roma? La mia sensazione è: lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezza giocano loro. Il casino viene da una serie di errori della Lega, ora devono rimediare. Nelle Atp Finals di Torino hanno giocato il derby, agli Internazionali di Roma hanno messo il derby. Fossi il presidente non presenterei la squadra, preferirei prendere la penalizzazione. Ci sono delle squadre che stanno giocando una partita che vale milioni di euro e le fanno giocare alle 12:30: non è calcio”.