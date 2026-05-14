Politano non è più un intoccabile del Napoli

Tramite ciò che viene riportato dalla Gazzetta dello Sport Matteo Politano non rientra nella lista di coloro che potranno essere utili per la prossima stagione, il motivo principale è a livello economico oltre che per problemi di rendimento, l’obiettivo principale della società partenopea sarebbe quello di abbassare il monte intaggi e quello del giocatore italiano balza intorno agli 8 milioni lordi stagionali, uno dei più pesanti della rosa.

All’inizio della nuova stagione Matteo Politano avrà 33 anni e il contratto scade nel 2028. Un anno fa aveva rifiutato un’offerta dell’Arabia Saudita, ma c’è una probabilità che oggi potrebbe cambiare lo scenario. Il club napoletano sta tenendo conto di alcuni fattori del giocatore tra cui età,rendimento e stipendio.

Il Napoli intanto si è messa a lavorare per cercar di trovare un sostituto nel caso in cui Politano dovesse abbandonare la terra del Vesuvio. Sul taccuino sono già segnati i nomi di Anan Khalaili, esterno militante nell’Union Saint Gilloise ed Exequiel Zeballos, talento argentino del Boca Juniors. Due profili interessanti con l’età che permette di sperare in un futuro migliore per la squadra nel caso di arrivo e che potrebbero aggiungere qualità all’interno della squadra.