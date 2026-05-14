Moretto – Il Napoli punta su Rafa Marin per il prossimo progetto. Il Villarreal non lo riscatterà al 95%

Il Napoli crede in Rafa Marin. Il difensore sta disputando un’ottima annata al Villarreal, squadra a cui è stato ceduto in prestito. Ma, i cambi dirigenziali rendono il suo riscatto quasi impossibile. “Al 95% non verrà riscattato” scrive il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X. Secondo quanto da lui riportato, i partenopei puntano su di lui per il prossimo progetto, valutando al massimo la sua esperienza nel club spagnolo. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Napoli punta su Rafa Marin e conta su di lui per il prossimo progetto. Il club italiano valuta al massimo il suo rendimento al Villarreal, che avrebbe un’opzione di acquisto da 12 milioni di euro”.

El Napoli apuesta por Rafa Marín y cuenta con él para el próximo proyecto.



El club italiano valora al máximo su rendimiento en Villarreal, que tendría opción de compra de 12 millones de euros. pic.twitter.com/87C6KnCNbH — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 14, 2026