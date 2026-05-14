Moretto – Il Napoli punta su Rafa Marin per il prossimo progetto. Il Villarreal non lo riscatterà al 95%

Il Napoli crede in Rafa Marin. Il difensore sta disputando un’ottima annata al Villarreal, squadra a cui è stato ceduto in prestito. Ma, i cambi dirigenziali rendono il suo riscatto quasi impossibile. “Al 95% non verrà riscattato” scrive il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X. Secondo quanto da lui riportato, i partenopei puntano su di lui per il prossimo progetto, valutando al massimo la sua esperienza nel club spagnolo. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Napoli punta su Rafa Marin e conta su di lui per il prossimo progetto. Il club italiano valuta al massimo il suo rendimento al Villarreal, che avrebbe un’opzione di acquisto da 12 milioni di euro”.