Il ritorno in Belgio di Lukaku ha il sapore d’addio: Big Rom ha svuotato l’armadietto a Castel Volturno

Scritto da:
Ivan Holmes
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Questa volta non é più un arrivederci, l’avventura di Lukaku al Napoli é da considerarsi ormai finita. Il belga ha svuotato il suo armadietto a Castel Volturno ed é tornato in Belgio per smaltire le noie fisiche che lo hanno accompagnato per tutta la stagione. Ne parla Repubblica: “Si è chiusa qui l’avventura azzurra di Lukaku, che d’accordo con la società ha lasciato ieri il centro sportivo di Castel Volturno e da oggi e a disposizione totale della sua Nazionale. Big Rom punta ai Mondiali e sarà accolto in Belgio dal ct Rudi Garcia, che ne seguirà il recupero in prima persona. Non ci sarà dunque nemmeno un saluto ai tifosi al Maradona”. 

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