Gazzetta – Politano via in estate? Il Napoli vuole rifarsi le ali e potrebbe non accettare ruolo da comprimario

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’indiscrezione: e se Matteo Politano andasse via al termine della stagione? L’esterno del Napoli, che in estate compirà 33 anni, potrebbe vedersi in maggior concorrenza se arrivassero nuovi elementi dal mercato (Khalaili su tutti). Un ruolo che, riporta la rosea, difficilmente potrebbe accettare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Prima, però, bisogna fare chiarezza con il futuro di Politano. Matteo è il vice-capitano, però in estate compirà 33 anni e ha un ingaggio da oltre tre milioni più bonus. Un anno e mezzo fa rinunciò a una ricca offerta dell’Al Shabab per rinnovare col Napoli, ma in estate tutto è possibile. Il Napoli vuole rifarsi le ali, difficile che Politano possa accettare un ruolo da comprimario. Prima, però, c’è da conquistare la Champions. Poi si penserà al futuro, con le idee già belle e chiare in testa”.