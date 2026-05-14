Gazzetta – Manna colpito da Zeballos, l’argentino può essere un affare

Giovanni Manna è rimasto colpito da Exequel Zeballos del Boca Juniors. L’esterno argentino è uno dei nomi sul taccuino del Ds del Napoli per costruire una squadra più giovane. In particolare, il suo profilo interessa anche perché potenzialmente un affare: il contratto in scadenza permetterebbe di acquistarlo a circa 7-8 milioni di euro, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

“Intanto Manna e il suo staff sono rimasti colpiti anche dall’estro di Zeballos del Boca Juniors, attaccante a tutti gli effetti. Nella testa dei dirigenti azzurri potrebbe essere una validissima alternativa a David Neres: nato e cresciuto nel Boca, Zeballos ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Una situazione che permetterebbe a qualsiasi club di acquistarlo per una cifra favorevole, circa 7-8 milioni di euro. Il Boca non può tirare troppo la corda per non perderlo a zero tra sette mesi. E il Napoli fiuta il colpo”.