Gazzetta – Lukaku-Napoli, sarà divorzio. Futuro in Turchia per il belga?

La storia tra il Napoli e Romelu Lukaku è arrivata ai titoli di coda. Ieri, il belga è rientrato in Patria con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il Mondiale. Niente saluto al Maradona, a fine stagione sarà divorzio. La società, desiderosa di tagliare il suo pesante ingaggio, aspetta ammiratori. Di seguito, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“C’è un contratto ancora vivo, a dodici milioni lordi, che conviene tagliare dal monte ingaggi – e quella vetrina dei Mondiali che lo aspetta può abbagliare investitori di ogni angolo del Mondo, Turchia innanzitutto. Al Fenerbahce ci sarebbe posto per lui, l’ha detto il magnate Aziz Yildirim, ch’è in corsa per l’elezione a presidente e che s è sbilanciato: «Se vinco, compro Lukaku». Non dovrà sforzarsi, i patti sono fatti per essere rispettati, e il Napoli e Lukaku hanno avviato le pratiche di separazione promettendosi felicità a distanza e quindi preparando il terreno per il divorzio certo nella prossima estate, quando verrà il momento del mercato: scurdammoce ‘o passato (quello litigioso, va) e pure i trenta milioni per averlo dal Chelsea, i nove (lordi) e mezzo della prima annata e i dodici (lordi) della seconda”.