CdS – Verso Pisa-Napoli, De Bruyne ancora in dubbio: Conte prepara due soluzioni

In attesa di conoscere data e orario con certezza ufficiale, il Napoli prepara la trasferta di Pisa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, verranno valutate in questi giorni le condizioni di Kevin De Bruyne. In caso non recuperasse dalla ferita riportata all’arcata sopracciliare, Antonio Conte opterà per uno tra Antonio Vergara e Giovane. Possibile invece l’impiego di Miguel Gutierrez al posto di Matteo Politano – squalificato – sulla fascia destra. Di seguito, ecco quanto riportato. “Da valutare le condizioni di De Bruyne, lunedì assente per un trauma contusivo con ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra rimediati nella rifinitura, mentre è certificata l’assenza di Politano per squalifica. Possibile lo spostamento di Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra. Se KDB non recupera, la scelta è tra Vergara e Giovane”.