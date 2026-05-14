CdS – Napoli, Manna punta Khalaili. L’Union Saint-Gilloise apre alla cessione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Anan Khalaili, terzino israeliano di proprietà dell’Union Saint-Gilloise. Si tratta di uno dei profili della nuova linea di mercato voluta dalla società. Non è una sorpresa che il Ds stia monitorando lui così come altri con canoni simili. Intanto, i belgi aprono alla cessione: la valutazione è di circa 18 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Terzino destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise che s’è messo in evidenza nell’ultima edizione della Champions con ottime prestazioni e 3 gol (uno all’Atalanta), è un esempio pratico del progetto in fieri condiviso con De Laurentiis. Manna è già operativo e molto attivo su una serie di profili che rispondono a questi canoni. E Khalaili, terzino destro con spiccate capacità offensive che nei piani dovrebbe crescere al fianco del totem Di Lorenzo, assomiglia tanto a un simbolo: 21 anni (22 il prossimo 3 settembre), nazionale israeliano, 48 partite, 5 gol e 5 assist con l’Union Saint-Gilloise tra campionato belga, Champions e coppe varie. Il club ha aperto alla cessione e lo valuta più o meno 18 milioni di euro: lo seguono anche il Benfica e il Newcastle, ma il suo acquisto ricorderebbe molto quello di Gutierrez, esterno sinistro abile in entrambe le fasi giunto al Napoli un’estate fa a 24 anni”.