CdS – “Difficile che non si siano già parlati”. Le ultime sull’incontro ADL-Conte

C’è grande attesa nell’ambiente Napoli per quanto riguarda il prossimo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Racconta Il Corriere dello Sport, difficile che i due non si siano già scambiati le prime chiacchiere a riguardo. Ma, la sconfitta di Bologna è servita da lezione: servirà prima blindare la qualificazione alla Champions. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Conte e De Laurentiis stanno aspettando l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions per sciogliere il nodo che all’improvviso è diventato un po’ più stretto nell’ultimo periodo. Difficile davvero immaginare che non abbiano già chiacchierato su quel che sarà, soprattutto perché tra loro e le rispettive famiglie c’è un solido rapporto di amicizia e affetto reciproci, ma in questa fase il tecnico preferisce concentrarsi insieme con la squadra sulla Champions. E il club ha la medesima esigenza: il ritorno nella coppa europea d’élite non è soltanto un obiettivo prestigioso, piuttosto è una necessità fondata sugli introiti e i ricavi. Il solo ingresso nella fase campionato, basandosi anche su quanto è accaduto nell’ultima edizione, frutterà più o meno 50 milioni di euro. Un tesoro destinato a crescere con l’aggancio dei playoff e l’approdo agli ottavi. Un passo alla volta. A cominciare da Pisa: il Bologna è una lezione da non dimenticare”.