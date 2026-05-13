Tuttosport – Sarà Conte l’uomo capace di guidare una transizione green? Il Napoli dovrà tagliare il monte ingaggi e tornare al player trading

Sarà Antonio Conte l’uomo capace di guidare la transizione green del nuovo Napoli? È la domanda che si pone l’edizione odierna di Tuttosport, che racconta come il monte ingaggi di 109 milioni di euro sia diventato insostenibile per la società. L’idea è quella di tornare al player trading che ha caratterizzato per anni le strategie di mercato degli azzurri. A questo dubbio, si aggiungono i risultati di questa stagione che non può definirsi positiva. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Prima di prendere altre strade, il patron azzurro dovrà parlare con Conte, titolare di un contratto fino al 2027 che, insieme ai suoi 13 collaboratori, ammonta a circa 22 milioni lordi. Un esborso esorbitante, non più sostenibile per una società che oggi ha un monte ingaggi da 109 milioni: la prossima stagione bisognerà abbassarlo fino ad un massimo 90. Questa cura dimagrante prevede la dismissione dei calciatori con contratti faraonici: il Napoli dovrà cambiare pelle, tornando ad essere una società di calcio che fa del player trading la sua fonte principale di sostentamento. I prossimi acquisti dovranno essere nati massimo nel 2003 e la domanda che tutti si stanno facendo è la seguente: saprebbe Conte guidare questa trasformazione green di un Napoli che, con gli acquisti da lui voluti, è diventata la squadra più vecchia d’Europa? De Laurentiis glielo chiederà, ma gli fornirà anche alcuni dati che dimostreranno quanto la stagione non sia stata positiva. Se gli azzurri vinceranno le prossime due partite, il Napoli chiuderà il campionato a 76 punti, uno in meno della squadra che con Gattuso allenatore arrivò quinta con 77 punti: il Napoli di Conte in quel campionato avrebbe chiuso al massimo al settimo posto. Quello che sta per concludersi è il terzo peggior campionato delle ultime 11 stagioni, perché la stagione 19-20 – quella a gestione Ancelotti e poi Gattuso – si chiuse a 62 punti e quella del post-scudetto a firma Spalletti (con il Napoli decimo in classifica) fu caratterizzato dai 53 punti finali. Ma De Laurentiis ha raccolto tanti altri dati che rendono pesante una stagione che, in virtù dei 230 milioni investiti sul mercato, avrebbe dovuto avere un volto completamente diverso”.