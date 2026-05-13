Tmw – Lobotka verso la riconferma con il Napoli. Ma se arrivasse un’offerta…

Stanislav Lobotka va verso la permanenza al Napoli. La società difficilmente si priverà del calciatore, anche perché come è ben noto la Juventus attende vigile di sapere qualcosa in più. Non è un mistero che Luciano Spalletti desideri riavere lo slovacco alla sua guida. Ma, salvo sorprese, il suo futuro sarà ancora azzurro: ha ancora un anno di contratto con opzione unilaterale per la permanenza oltre il 2027. Dei grattacapi potrebbero però sorgere qualora arrivasse un’offerta di 25 milioni di euro dall’estero. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.

“Il Napoli difficilmente si priverà di Stanislav Lobotka nel corso dell’estate. Perché gli azzurri non hanno intenzione di perdere il centrocampista slovacco, soprattutto se l’alternativa è quella di muna possibile avversaria come la Juventus di Luciano Spalletti. Se è vero che i bianconeri vorrebbero un regista da affiancare a Thuram e Locatelli – mentre Koopmeiners potrebbe salutare – dall’altro lato l’idea di De Laurentiis è che dare un aiuto al suo ex tecnico non sia la mossa più giusta. D’altronde Lobotka ha ancora un anno di contratto, più un’opzione unilaterale per la permanenza oltre il 2027. Ha un’età in cui difficilmente arriveranno proposte importanti e quindi anche lui stesso può essere felice di restare a Napoli per un altro anno (almeno), salvo poi magari scegliere diversamente per il suo futuro. C’è un però: ha una clausola risolutoria da 25 milioni di euro. Se arrivasse un’offerta di quelle dimensioni – che oggi non è all’orizzonte e neanche prospettabile – allora dovrà decidere Lobotka. Altrimenti la sua sembra una permanenza abbastanza scontata, al netto – da parte del Napoli – di dovere ringiovanire il reparto. Situazione che probabilmente verrà valutata già nella prossima finestra trasferimenti, con Joao Gomes che è stato osservato speciale ma è nel mirino dell’Atletico Madrid”.