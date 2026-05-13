Sky – Pisa-Napoli di lunedì, la Lega Serie A fa ricorso al Tar. Domani pomeriggio l’esito

La Lega Serie A non ci sta. È di pochi minuti fa la notizia diffusa dall’Ansa secondo cui la proposta di spostare Roma-Lazio (e di conseguenza anche Pisa-Napoli) a domenica alle 12 è stata ritenuta ‘non percorribile’ dalla Prefettura. Ora, comunica Sky, è stato presentato un ricorso al Tar contro questa decisione. L’esito, si conoscerà domani giovedì 14 maggio nelle ore pomeridiane. Di seguito, ecco quanto comunicato dall’emittente satellitare. “La Lega Serie A ha presentato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì 18 maggio alle 20.45. La proposta della Serie A era anticipare alle 12 di domenica 17 maggio la partita con lo spostamento di mezz’ora della finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico alle 17.30. Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio si saprà l’esito del ricorso”.