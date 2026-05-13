Sky – Cambia ancora l’orario di Pisa-Napoli? Spunta una proposta della Lega per Roma-Lazio. I dettagli

Cambia ancora l’orario di Pisa-Napoli? La vicenda riguardante data e orario del match della trentasettesima giornata di Serie A si rivela essere sempre più un rebus. Questo perché il derby Roma-Lazio, programmato inizialmente per domenica alle 12:30 insieme a Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma per la regola della contemporaneità, è stato spostato dalla Prefettura di Roma (e con esse tutti i match della lotta Champions) al lunedì successivo alle ore 20:45, visto lo svolgimento degli Internazionali d’Italia. Se inizialmente la Lega aveva pensato ad un ricorso (mai presentato), ora sta prendendo piede un’idea più mediatoria: anticipare la stracittadina romana alle ore 12 e posticipare di 30 minuti la finale singolare del torneo Atp (che così inizierebbe alle 17:30). Questo scenario, consentirebbe di venire incontro alle esigenze di ordine pubblico della Capitale. Di conseguenza anche le altre partite coinvolte, tra cui Pisa-Napoli, inizierebbero con trenta minuti d’anticipo. A riportare è Sky.