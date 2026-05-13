Schira – Il Napoli non vuole privarsi di Manna, pronto un aumento di stipendio

Il Napoli non ha intenzione di privarsi di Giovanni Manna. Anzi, vuole renderlo un tassello fondamentale della sua dirigenza. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, l’idea della società non è solo quella di confermare il direttore sportivo, ma si punta anche ad aumentare il suo stipendio che è di circa 400mila euro all’anno. Di seguito, il tweet: “I piani del Napoli non cambiano: vogliono tenere il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha un contratto fino al 2029. Previsto un possibile aumento di stipendio per Manna, che attualmente guadagna 400mila euro all’anno. De Laurentiis e Chiavelli considerano Manna un tassello chiave del progetto”.

#Napoli’s Plans don’t change: they want to keep the sporting director Giovanni #Manna, who has a contract until 2029. Expected a possible increase in salary for Manna, who currently earns 0,4M/year. DeLaurentiis and Chiavelli consider Manna a key-factor of the project. #transfers https://t.co/Xa9BfHX88q — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 13, 2026