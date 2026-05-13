Romano – Manna rimarrà al Napoli nonostante gli assalti della Roma. De Laurentiis non ne fa una questione di soldi

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul suo canale YouTube. Secondo quanto da lui riportato, il Napoli ha azlato un vero e proprio muro per trattenere Giovanni Manna dagli assalti della Roma. Ad oggi, la sensazione è che il Ds rimarrà al suo posto. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Quel che mi risulta è che Giovanni Manna, nonostante gli assalti personali della famiglia Friedkin, disposti a trovare una soluzione con De Laurentiis anche per più di una settimana, non si muoverà da Napoli, che ha chiuso la porta ad un suo addio. ADL non ne fa una questione di soldi, di compensazione. Per il Napoli sarà un anno importante, ha vinto la supercoppa, ci sono ambizioni importanti e sarà l’anno del centenario, c’è da chiarire se Conte rimarrà o meno. Perdere in questa fase il Ds per il patron degli azzurri non è accettabile. La strategia è quella di tirare su un muro altissimo per non liberare Manna”.