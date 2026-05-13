Repubblica – Pisa-Napoli, si va verso la conferma di lunedì alle 20:45. “Il ricorso della Lega al Tar non avrà successo”

Tra le vicende più calde degli ultimi minuti c’è sicuramente quella degli orari della trentasettesima giornata di Serie A, in particolare quelli delle squadre impegnate in lotta Champions. Secondo quanto inizialmente stabilito dalla Lega, questi match si sarebbero dovuti tenere di domenica 17 maggio alle ore 12:30, in quanto il derby di Roma-Lazio è condizionato dallo svolgimento della finale del torneo Atp. Ma, la Prefettura di Roma ha dirottato la stracittadina a lunedì 18 alle ore 20:45, di fatto determinando lo spostamento di tutte le altre gare di squadre coinvolte, compresa Pisa-Napoli.

Tuttavia, la Lega Serie A ha minacciato di fare ricorso al Tar qualora non venisse ritirato questo provvedimento. La sensazione generale però è quella che questo non verrà accettato. Difficilmente un approdo in tribunale modificherà la decisione. Dunque, il derby di Roma e così la gara di Pisa, Como-Parma, Geona-Milan e Juventus-Fiorentina verranno programmate con ogni probabilità il giorno lunedì 18 maggio alle ore 20:45. A riportare è l’edizione odierna de La Repubblica.