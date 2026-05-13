Repubblica – Lukaku ha lasciato Napoli per tornare in Belgio: obiettivo mondiali. Niente saluto al Maradona e addio a fine stagione

Romelu Lukaku ha lasciato Napoli in direzione Belgio. Obiettivo? Prepararsi al meglio per il Mondiale. L’attaccante infatti, da domani si allenerà nel Training Center della nazionale belga. Dunque, niente saluto al Maradona per uno degli eroi del quarto scudetto. E a fine stagione, per lui sarà addio. Lo riporta La Repubblica.

“È un arrivederci, ma assomiglia da vicino a un addio. Si chiude qui l’avventura nel Napoli di Romelu Lukaku, che d’accordo con la società ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno e da domani sarà a disposizione totale della sua Nazionale, allenandosi nel Training Center del Belgio. Big Rom punta ai Mondiali e sarà accolto dal ct Rudi Garcia, che ne seguirà il recupero in prima persona. Non ci sarà dunque nemmeno un saluto ai tifosi azzurri al Maradona. L’esperto bomber, uno dei principali protagonisti della conquista del quarto scudetto, è ancora sotto contratto fino al 2028. Ma il suo rapporto con Antonio Conte si è ormai incrinato definitivamente e in estate Aurelio De Laurentiis troverà una soluzione per cedere sul mercato il giocatore, reduce da una stagione in cui non è mai stato nella sostanza a disposizione, a causa del grave infortunio muscolare di agosto. Lukaku era riuscito a fatica a rientrare a febbraio e aveva firmato con il suo unico gol in campionato la vittoria di Verona. Poi però non ha trovato più spazio nel Napoli e senza il permesso della società era rimasto ad allenarsi in Belgio, rompendo di fatto con Conte e il club azzurro. Oggi l’epilogo della vicenda, dopo una settimana vissuta da Big Rom da separato in casa a Castel Volturno. Il bomber se ne va, stavolta definivamente. In estate dovrà trovarsi un’altra squadra”.