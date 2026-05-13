Napoli-Bologna, il risultato è l’aspetto meno preoccupante. Le domande che necessitano di una risposta

Più che per il risultato, Napoli-Bologna preoccupa per altri aspetti. Perché in fondo, i partenopei hanno disputato una partita meno negativa di quella che è stata raccontata. Sotto di due gol, la squadra è stata capace di trovare il pareggio nel giro di pochi minuti, salvo poi non riuscire a completare la rimonta, anche a causa delle fatiche accumulate nel corso di questa estenuante annata. Ciò che però non torna, sono alcune decisioni perpetuate nel corso di tutta la stagione. Alcuni effetti di queste, si sono presentati proprio nel corso di questo match, e lo hanno inevitabilmente condizionato. Dei punti che vanno chiariti e che possono aiutare a far luce sul percorso del Napoli.

Il primo di questi, riguarda il portiere. In estate, Antonio Conte ha insistito perché arrivasse un nuovo estremo difensore, capace sia di alternarsi con Meret, sia di aggiungere una nuova chiave al gioco della squadra. Motivazioni che hanno portato la dirigenza ad ingaggiare Vanja Milinkovic-Savic dal Torino per la cifra di 22 milioni di euro. Se però inizialmente l’alternanza ha retto (tenendo conto delle partite in cui sono stati disponibili entrambi), nelle ultime uscite sembra chiara la preferenza del tecnico per il serbo. Ma, il suo impiego non ha portato delle vere e proprie migliorie alla squadra, né nel gioco né nell’apporto ai gol evitati.

Non è il momento di gettare la croce addosso a Vanja, in quanto necessita di maggior tempo di apprendistato per poter difendere la porta di una big. Però il dubbio sorge spontaneo: davvero si può accantonare in questo modo Meret, il portiere dei due scudetti? Si può certamente desiderare un profilo diverso per molteplici motivi ma, se la decisione della dirigenza è quella di costruire un futuro attorno a Milinkovic-Savic come numero 1, questa al momento non ha pagato.

Un altro grande interrogativo riguarda l’impiego di Billy Gilmour. Lo scozzese, pur tenendo conto dell’operazione per pubalgia, non ha visto un incremento significativo nel suo minutaggio rispetto alla scorsa stagione. Eppure, ci sono tante premesse perché questo possa accadere. Su tutte, il 3-4-2-1 adottato da Conte da novembre in poi. L’ex Brighton, nel corso della sua carriera, si è esaltato in squadre che hanno utilizzato un centrocampo a 2. In particolar modo, dispone di una qualità assai ricercata dagli azzurri: la palla addosso al centravanti. Gilmour è forse il più abile in questa caratteristica tra gli elementi a disposizione del tecnico. Ciò nonostante, viene sfruttato col contagocce.

Un vero peccato, anche perché le recenti prestazioni di Lobotka non sono delle migliori. Lo slovacco predilige un centrocampo a 3 ed un gioco più barcelonista. In questo sistema sa sì incidere (rimane pur sempre un top player nel suo ruolo), ma appare come sprecato. Al contrario, il numero 6 potrebbe avere più spazio e così iniziare a ritagliarsi un futuro da titolare. Salvo difficoltà fisiche di cui non si è a conoscenza, la decisione di lasciare così pochi minuti allo scozzese appare come poco comprensibile.

In ultimo, forse il quesito principale: le richieste di Conte a Rasmus Hojlund. Fin dal suo approdo a Napoli, il mister ha lavorato per trasformare il danese non solo in una punta di attacco alla profondità, ma in un più completo centravanti boa, capace di far risalire i compagni e fungere da “approdo”. Un’operazione che, al netto di tutte le obiezioni possibili, si è rivelata essere un successo. Oggi, Hojlund non appare più il calciatore “spento” che era a Manchester, ma un attaccante più completo, che non ha bisogno solo dell’assistenza dei compagni o di chi lo imbuchi. C’è però un problema: questo principio è stato portato all’estremo. Il danese, per quanto si renda utile in fase di rifinitura (notevole l’assist per Alisson Santos), non va in rete da marzo (Napoli-Lecce 2-1, ultima uscita in cui ha effettuato un tiro in porta).

Inoltre, appare spesso isolato e costretto a fare la “guerra” con i centrali avversari. Ne viene fuori un ritratto angosciante: un calciatore voglioso e sempre pronto ad impegnarsi, ma la cui capacità realizzativa ne sarà inevitabilmente limitata. È assolutamente comprensibile che in un sistema del genere un attaccante non totalizzi un numero enorme di gol, ma non significa lasciarlo a sé stesso. Le migliori prestazioni di Hojlund sono arrivate quando ha avuto un partner al suo fianco: che si sia trattato di un rifinitore (De Bruyne) o di un esterno sfruttato tra le linee (Neres o Vergara). Va bene il gioco da boa, ma non bisogna trascurare l’aspetto dei gol, visto che al Napoli servirebbero come il pane. Non è il momento di discutere il giocatore, ma il modo in cui viene sfruttato.

Non è questa l’operazione di mercato “sbagliata”; il primo dei due macroargomenti. Dal 2023-24, il Napoli si è impegnato a spendere oltre 400 milioni di euro, di cui 350 solo sotto la gestione Conte. Di queste sessioni, sono pochi gli acquisti rilevanti o comunque inseriti in un percorso che può portarli a migliorare. Molti invece si sono rivelati oggetti misteriosi, se non colpi sbagliati. Tra i primi aleggia il nome di Beukema, che proprio con il Bologna si è messo in luce. Con un Rrahmani che inizia a sentire il peso dell’età e degli infortuni, avrebbe avuto senso provarlo di più. I 30 milioni più 3 di bonus non sono pochi, e senza una direzione precisa c’è un serio rischio di svalutazione. Un vero e proprio oggetto misterioso.

Poi, sono tanti i giocatori che rientreranno dai prestiti. Pesano gli investimenti di Lindstrom, Ngonge e Lucca, per cui sarà quasi impossibile rientrare nei costi. Potrebbe invece tornare utile alla causa Rafa Marin, la cui conferma al Villarreal non appare scontata. In Spagna, l’ex Real ha disputato un’ottima stagione, ma l’imminente cambio di gerarchie nel submarino amarillo mette il punto interrogativo sul suo riscatto. Salvo sorprese, rientrerà anche Noa Lang, il cui futuro è ancora più intricato. Potenzialmente, l’ex Psv ha tanto da dare, ma non ha trovato feeling con Conte. Che possa essere un nuovo allenatore la soluzione? Presto per parlarne. Anche perché all’ala non mancano gli estimatori.

La fotografia è quella di una squadra a fine ciclo, il cui ricambio è iniziato già nella sessione di mercato della scorsa estate. Però, i risultati stentano a decollare. Motivo per cui la prossima finestra va preparata nel migliore dei modi; ora non si può più sbagliare. Non vanno solo piazzati gli elementi di troppo o arrivati al termine della propria esperienza in azzurro, ma vanno individuati quelli che costruiranno la squadra del futuro. Che ad allenarli sia Conte oppure no.

Problemi ben più grossi di una sconfitta che, salvo clamorosi colpi di scena, non frenerà l’accesso alla Champions del Napoli. L’obiettivo è ancora ampiamente alla portata, e la prossima sfida con il Pisa già retrocesso appare decisamente alla portata. Ma, è arrivato il momento di ricollegare la testa. Perché in una partita dove le squadre si sono equivalse, a fare la differenza sono stati i dettagli. A 20 minuti dalla fine, Italiano ha inserito Rowe per Bernardeschi, per provare a vincere il match. Sarà proprio l’inglese a realizzare la rete del definitivo 2-3. Volontà che invece non si è vista da parte degli azzurri, specie dalla seconda frazione di gioco in poi. Il tema della mentalità è il secondo e ultimo macroargomento.

Al contrario di come appaiono le squadre di Conte, il Napoli è spesso spompato. Il risultato di un’annata difficile e piena di infortuni certamente. Ma, queste problematiche non devono diventare un alibi. In queste due stagioni, il tecnico ha lavorato molto sull’aspetto mentale, del saper andare in battaglia. Finché le cose sono girate bene quest’approccio ha funzionato. Ma, nel momento in cui sono sorti i problemi, si è rivelato essere quasi controproducente. Una soluzione potrebbe essere quella di perseguire una strada diversa, fatta di un atteggiamento più propositivo e spavaldo. Però, al momento non se ne è fatto nulla. Tra l’altro, non sarebbe logico cambiare a due giornate dal termine, quando per un’intera stagione si è seminato in maniera totalmente diversa.

La domanda va ovviamente al futuro: si può insistere su questa via? Nel calcio di oggi non si può tralasciare la fase offensiva. Per quanto sia fondamentale saper ricostruire anche quella solidità difensiva che ha portato un tricolore insperato, è necessario trovare nuove soluzioni davanti. 54 gol in 36 giornate di campionato sono pochi. Così come la proposta di gioco, spesso poco entusiasmante e mirata perlopiù ad agguantare i tre punti. Può essere questo il futuro che merita il Napoli, una piazza abituata negli ultimi anni al cosiddetto bel gioco e ai grandi attaccanti? Chi ha visto Hamsik, Mertens, Insigne e Kvaratskhelia non può accontentarsi solo di un anonimo piazzamento Champions. Non è solo una questione di vincere ogni anno, ma di filosofia. E in questo, il tifo napoletano è stato forse il più fortunato negli ultimi anni, almeno in Italia.