Moretto: “Sarri? Non solo il Napoli, c’è anche l’Atalanta. Manna? La pista Roma si sta raffreddando”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Qui, ha parlato sia della situazione legata a Maurizio Sarri (tra i principali candidati per la panchina del Napoli qualora Conte si separasse da De Laurentiis) che di quella di Giovanni Manna, ricercato dalla Roma come nuovo Ds per la prossima stagione. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sarri? A fine stagione si siederà con la società per capire se le ambizioni collimano. Posso dirti che piace al Napoli qualora Conte decidesse di separarsi da De Laurentiis. Ma, piace anche all’Atalanta di Giuntoli. Nella sua lista di allenatori, qualora ci fosse la separazione con Palladino, prevede il nome dell’allenatore della Lazio. Manna alla Roma? Il desiderio dei Friedkin era il Ds del Napoli. Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo contratti e volontà delle società. Nel caso, servirebbe l’ok di De Laurentiis, ma ad oggi la pista si sta raffreddando, proprio per la volontà del Napoli. La società non sembra disposta a cedere e vuole continuare con forza con Manna almeno per la prossima stagione, anche perché ha un contratto che scade nel 2027″.