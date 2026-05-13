Il Mattino – Napoli, interesse per Majer del Wolfsburg. Su di lui anche il Como

Nuovo nome per la mediana del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Lovro Majer, centrocampista di proprietà del Wolfsburg. Il croato, classe 98, potrebbe lasciare al termine della stagione e così trovare una nuova collocazione. Tra le squadre più interessate sembrano esserci proprio gli azzurri. Bisognerà però battere la concorrenza di Ajax, Eintracht Francoforte, Villarreal e soprattutto Como. I lariani possono vantare di buoni rapporti con il procuratore del giocatore, che è lo stesso di Alvaro Morata e Ival Smolcic. Nel corso di questa stagione, Majer ha totalizzato 3 gol e 5 assist con il suo club.