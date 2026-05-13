Gazzetta – Valzer di Ds, il Napoli su D’Amico? La situazione legata a Manna

Cambia il direttore sportivo in casa Napoli? La prossima estate vedrà diversi movimenti per quanto riguarda i direttori sportivi. Tra i nomi più appetibili vi è quello di Tony D’Amico, Ds dell’Atalanta prossimo all’uscita, in quanto il nuovo nome dei Percassi è Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il suo profilo è tra i più graditi in casa Milan e Roma, ma piace anche a De Laurentiis qualora Giovanni Manna dovesse accasarsi nella Capitale. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Le valigie sono fatte, anche perché se non Milano, potrebbe aprirsi una destinazione alternativa: per esempio a Roma, dove tornerebbe a far coppia con Gasperini. Napoli può essere un’altra meta ambita per un dirigente in ascesa, se si aprirà una strada: oggi è Giovanni Manna a capo dell’area sportiva, anche lui indicato come un possibile candidato per andare a occupare la stessa poltrona alla Roma, a cui potrebbe puntare pure Cristiano Giaretta, ex Udinese, oggi al Pafos, in Grecia”.