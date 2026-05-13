Gazzetta – Napoli, manca la fame tipica delle squadre di Conte. Ed ora la Champions non è più scontata

I conti non tornano. È così che La Gazzetta dello Sport si riferisce al momento del Napoli, apparso nelle ultime uscite incapace di azzannare i match. Una fotografia che non sembra quella di una squadra di Conte, ed ora che non sembra esserci la coesione di un tempo con il gruppo, anche la qualificazione alla Champions non appare più scontata. Di seguito, ecco quanto riportato.

“I conti non tornano. Per questo la delusione è ancora più grande. Certo, gli infortuni ci sono stati e sono stati tantissimi. E hanno condizionato pesantemente l’andamento del campionato del Napoli. Però adesso l’emergenza è finita, eppure il Napoli è sparito: appena cinque punti nelle ultime cinque partite, incapacità di azzannare il match, enorme difficoltà nel creare occasioni da gol. Ma la sensazione più preoccupante è la mancanza di fame, di voglia di lottare su ogni palla. E di vincere. Insomma, questo Napoli sembra tutto tranne che una squadra di Antonio Conte. Eppure in estate De Laurentiis ha investito, il tecnico ha avuto una rosa lunga con cui lavorare e i famosi due titolari – qualcosa anche di più – per provare a competere su tutti i fronti. Ma al netto della Supercoppa, vinta brillantemente e con due partite straordinarie contro Milan e Bologna, il Napoli di quest’anno ha troppo spesso deluso. No, non si può parlare di stagione fallimentare, ci mancherebbe. Ma il ko contro il Bologna – secondo in casa nelle ultime tre uscite dopo sedici mesi di imbattibilità casalinga – sono la fotografia del momento: il Napoli s’è perso. E si è fatto risucchiare nella corsa Champions. Certo, basta una vittoria a Pisa per staccare il pass per l’Europa più nobile. Ma nulla è scontato, specie ora che tra il gruppo e il tecnico non sembra esserci più la coesione di un tempo“.