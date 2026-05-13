Compleanno in casa Napoli, Lukaku compie oggi 33 anni. Gli auguri della società

Compleanno in casa Napoli, Romelu Lukaku compie oggi 33 anni. L’attaccante belga, arrivato nell’estate del 2024 dal Chelsea su esplicita richiesta di Antonio Conte, è stato fondamentale nella conquista del quarto scudetto, a cui ha contribuito con 14 gol e 10 assist, oltre che ad una leadership di elevata caratura. Non si è ripetuto nella seconda annata a causa di un serio infortunio al retto della gamba destra che lo ha tenuto fuori per 6 mesi. In questa stagione, ha messo a referto un solo gol contro il Verona. Di seguito, il messaggio di auguri della società.

“Compleanno in casa azzurra. Romelu Lukaku compie 33 anni. L’attaccante del Napoli è nato il 13 maggio 1993 ad Anversa. A Lukaku vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Lukaku ha esordito in azzurro il 31 agosto 2024 in occasione della vittoria per 2-1 contro il Parma. In assoluto conta 45 presenze e 14 reti. Con il Napoli ha vinto uno scudetto, segnando nel match decisivo conto il Cagliari, e una Supercoppa Italiana. Buon compleanno Romelu!”

A Romelu Lukaku vanno i più sentiti auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di MondoNapoli.