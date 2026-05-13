CdS – Verso Pisa-Napoli, ottimismo per De Bruyne. Possibile novità di formazione? Tutti i dettagli

Il Napoli torna oggi al lavoro a Castel Volturno per preparare la trasferta di Pisa e così chiudere aritmeticamente ogni discorso riguardante la qualificazione alla Champions League. Una gara alla quale dovrebbe esserci anche Kevin De Bruyne, rimasto fuori dall’ultima sfida contro il Bologna a causa di un trauma al volto rimediato nel corso della rifinitura. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, filtra ottimismo sul suo rientro tra i convocati. Una novità di formazione potrebbe essere l’impiego di uno tra Gutierrez e Spinazzola sulla fascia destra, in quanto Matteo Politano è squalificato per somma di ammonizioni. Ancora assenti Neres e Lukaku, per cui si prospetta un possibile ritorno anticipato in Belgio. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Da valutare soprattutto le condizioni di Kevin De Bruyne, assente lunedì contro il Bologna per un trauma al volto rimediato in allenamento e costretto a saltare la gara del Maradona dopo i quattro punti di sutura applicati nella zona dello zigomo. Lo staff medico monitorerà la situazione nelle prossime ore, anche se filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo tra i convocati. Sicuramente indisponibile, invece, Matteo Politano. L’esterno azzurro dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata contro il Bologna, costringendo Conte a studiare nuove soluzioni sulle corsie. Una delle opzioni già testate nel corso della stagione, da quando il Napoli è passato al 3-4-2-1, porta a Gutierrez adattato sulla fascia destra con Spinazzola a sinistra. Ma non è escluso neppure il contrario, con i due pronti eventualmente a scambiarsi posizione in base alle esigenze della partita. Restano indisponibili David Neres e Romelu Lukaku. Per il belga, in particolare, il Napoli continua a confrontarsi con la federazione del Belgio per valutare un possibile ritorno in patria, dove Big Rom, che è in scadenza nel 2027, potrebbe proseguire il percorso riabilitativo in vista del Mondiale. Sarebbe il quarto della sua carriera”.