CdS – Incontro ADL-Conte rinviato, questa la possibile nuova data. Ecco cosa filtra

Slitta l’incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. Inizialmente in programma per dopo il Bologna, quando si pensava che sarebbe arrivata l’aritmetica certezza della qualificazione alla Champions, verrà invece possibilmente trasferito ad una settimana dopo, successivamente alla trasferta di Pisa. Al momento, racconta Il Corriere dello Sport, la sensazione è che non sia stata presa ancora alcuna decisione netta. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Appuntamento rinviato. Possibilmente di una settimana, dopo la trasferta di Pisa. Prima c’è da chiudere il discorso Champions, perché finché l’aritmetica non consegnerà al Napoli la qualificazione alla prossima edizione della coppa più importante d’Europa, ogni confronto sul futuro resterà inevitabilmente in sospeso. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si parleranno, questo sì, ma lo faranno quando sarà il momento giusto. Strategie, programmi, ambizioni: tutto finirà sul tavolo in un faccia a faccia destinato a indirizzare la stagione del centenario. Sullo sfondo resta un dato concreto: Conte ha ancora un anno di contratto con il Napoli. Un dettaglio tutt’altro che marginale, soprattutto perché nel corso della stagione, anche nei momenti più delicati, l’allenatore non ha mai lasciato intendere apertamente una volontà diversa. Anzi, più volte, anche se in maniera velata, ha parlato della prossima stagione come di un percorso ancora da costruire insieme. Il contratto firmato due anni fa è triennale e l’idea iniziale era proprio quella di aprire un ciclo. Poi, però, c’è la realtà del calcio moderno. E allora, come accade spesso con De Laurentiis, sarà necessario guardarsi negli occhi a fine stagione, possibilmente prima, e capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti di comune accordo. O eventualmente separarsi allo stesso modo. Un faccia a faccia che del resto era avvenuto anche l’anno scorso, a scudetto ottenuto. La sensazione, oggi, è che nessuna decisione definitiva sia stata ancora presa. Anche perché il Napoli, nonostante il bis sfumato è sul rettilineo di una stagione che può chiudersi con il ritorno in Champions e con basi molto più solide rispetto a dodici mesi fa“.