CdS – Contro il Bologna la difesa del Napoli si è riscoperta fragile, netto il divario con la scorsa stagione

Contro il Bologna, la difesa del Napoli si è riscoperta fragile. Se con Cremonese e Como sono arrivati due clean sheet, contro i felsinei sono stati addirittura tre i gol subiti. In totale, gli azzurri hanno incassato 36 gol, uno a gara. Una media lontana da quella della scorsa stagione, in cui gli uomini di Conte subirono solamente 27 reti, confermandosi come la miglior difesa tra i top 5 campionati europei. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Tre potevano essere i clean sheet di fila e invece sono stati i gol subiti dal Napoli contro il Bologna. La porta di Milinkovic-Savic, blindata contro Cremonese e Como, torna ad aprirsi e la difesa del Napoli si riscopre di nuovo fragile. E ora sono 36 i gol incassati in campionato. Il calcolo aritmetico è elementare: una rete subita a partita, in Serie A. Un dato che evidenza il netto divario col passato e con la scorsa stagione. Il Napoli aveva chiuso l’ultima annata col tricolore sul petto e con il vanto di appena 27 gol presi, miglior difesa non solo in Italia ma anche nei Top 5 campionati europei. La differenza di nove reti tra un anno e l’altro, aspettando l’epilogo, si spiega in vari modi, è riflesso dei problemi di un’annata infinita caratterizzata dagli infortuni, le assenze e l’emergenza che ha spesso colpito anche la difesa. Rrahmani, ad esempio, è rientrato solo contro la Cremonese dopo un lungo stop. Di Lorenzo, invece, è tornato proprio contro il Bologna dopo un’assenza di cento giorni. E poi, nel complesso, le assenze a centrocampo – Anguissa, De Bruyne, anche Lobotka – hanno impedito al Napoli di costruire un equilibrio che potesse durare nel tempo. Tante volte Conte è stato costretto a modificare l’undici iniziale oltre ai moduli. Era partito col 4-1-4-1 e concluderà la stagione col 3-4-2-1. La linea difensiva ha avuto vari interpreti, ha scoperto Juan Jesus jolly schierabile ovunque così come Olivera, centrale sia di destra che di sinistra. Solo adesso, col rientro del capitano, ha ritrovato quell’equilibrio nei singoli che, già da Pisa, dovrà condurre il Napoli in Champions”.