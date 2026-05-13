Capello: «Lotta Champions? Il Napoli è dentro, passo falso un momento di relax»

Fabio Capello, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, dove tra gli argomenti si è soffermato anche sulla corsa alla Champions League. Qui, ha parlato anche a proposito della situazione del Napoli e di quali siano le sue possibilità a riguardo. Precisando però che «il Napoli è dentro». Di seguito, le sue parole.

Il ko casalingo del Napoli è stato una delle sorprese dell’ultimo periodo: gli azzurri rischiano qualcosa?

«No, il Napoli è dentro. Il passo falso è stato solo chiamiamolo un momento di relax. Diciamo che sono andati incontro a qualche fastidio dovuto a qualche chiacchiera di troppo. Tutto superabile».