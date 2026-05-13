Biasin: “Napoli, la strada per la Champions è solidissima. Rapporto Conte-ADL? Toccherà al tecnico andare incontro al patron”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato della situazione del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Qui, ha sottolineato come la Champions non sia in discussione, e che il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sembra prossimo alla prosecuzione. Questo però a patto che il mister accetti le nuove linee guida della società. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli è inciampato con il Bologna e, no, non si fa. Ma la strada per la Champions è solidissima e passa dai 3 punti di Pisa, non proprio un’impresa impossibile. Poi toccherà capire cosa sarà del rapporto Conte-DeLa. La sensazione è che il mister sia disposto a restare fino alla naturale scadenza del contratto e che il patron sia disponibilissimo a continuare il rapporto, nonostante una stagione non all’altezza dello status raggiunto dal club. Il tutto però a una condizione: un mercato meno frenetico e più… aziendalista. Baci e abbracci? Possibile, ma questa volta toccherà al tecnico andare incontro al suo patron. Altrimenti… Occhio a Sarri”.