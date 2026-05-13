Ansa – Non cambiano data e orario di Pisa-Napoli. Respinta la proposta della Lega Calcio per Roma-Lazio di anticipare a domenica alle 12

Non cambia l’orario di Roma-Lazio, spostata dalla Prefettura di Roma a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Secondo quanto riportato dall’Ansa, è stata respinta la proposta della Lega Calcio di anticipare il match a domenica 17 alle ore 12. Questa, non è stata ritenuta percorribile. Di conseguenza, salvo ulteriori sviluppi, rimangono confermate data e orario anche per Pisa-Napoli, che dovrà disputarsi in contemporanea con la stracittadina. Di seguito, ecco la nota: “La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio ‘non è percorribile’, apprende l’ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45”.