Ufficiale – Roma-Lazio posticipata a lunedì: i dettagli

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora é ufficiale: il derby di Roma é stato posticipato a lunedì 18 Maggio alle 20:45. Decisione della prefettura, arrivata dopo le valutazioni effettuate nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La finale degli Internazionali d’Italia di tennis, in programma domenica a Roma, il motivo dello slittamento. Ora da capire come si muoverà la Serie A, se deciderà di spostare a lunedì sera anche tutte le altre partite in programma domenica alle 12:45, per garantire totale contemporaneità alle squadre impegnate nella corsa Champions.