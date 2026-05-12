Sarri: “Se allenassi una squadra in lotta per la Champions mi incazzerei con la Lega”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che sfida l’Inter nella finale di Coppa Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni decise contro la decisione della Lega Serie A in merito al derby di Roma: “Le partite quando sono in calendario vanno aggredite e se non lo fai le subisci e fai la fine che abbiamo fatto noi sabato. Una partita alla volta, aggredire la partite e poi, a volte va bene e a volte no… Quando giochi con il retropensiero viene fuori il tipo di prestazione fatto sabato. Si sono concatenati una serie di errori, tutti fatti dalla Lega di Serie A. In Italia ci sono due Atp Finals: uno a Torino, e in quella data hanno messo il derby di Torino, e uno a Roma, e in quella data hanno messo il derby di Roma il giorno della finale e il giorno dei quarti, con dentro probabilmente tre italiani, giocheremo la finale di Coppa Italia. A questo punto hanno reso tutto problematico e, siccome lo hanno creato loro, lo devono risolvere loro. Parlo da uno un po’ arrabbiato per il poco recupero che avremmo avuto, ma se fossi l’allenatore di una squadra in lotta per la Champions non sarei arrabbiato, ma inferocito. Farmi giocare alle 12.30 a fine maggio una partita che per me e la società vale 70, 80, 90 milioni di euro vuol dire non avere un’idea di cosa è il calcio. In Lega non c’è nessuno che sa sentire l’odore dell’erba”.