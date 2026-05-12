Pavan: “Alla Juve ne hanno fatte di ogni colore”

Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve.com è intervenuto in merito agli ultimi eventi che stanno condizionando la stagione della Juve: “Se la Juventus non va in Champions c’è sicuramente qualcosa che non va. Ai bianconeri ne hanno fatte di tutti i colori. Chi ci spiega la differenza tra il rigore dato alla Roma e quello tolto alla Juventus a Firenze? Dai, siamo alle comiche. Ma poi giocare domenica alle 12.30 è una prova di sopravvivenza: a trenta gradi, per chi tiene il ritmo alto, è un massacro”.