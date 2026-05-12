Pastore: “Il Napoli ha subito un crollo mentale, il club aspetta una rinuncia di Conte”

Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il crollo del Napoli e ciò che sarà della prossima stagione azzurra: “Il Napoli è caduto vittima della stanchezza, soprattutto mentale, come molte squadre in questo finale di stagione. È curioso che i due allenatori che meno sono riusciti a impedire alle squadre di lasciarsi andare siano Allegri e Conte, due che di situazioni ne hanno viste tante. Questo dà anche il senso del tempo che passa. Il Napoli ieri è stato tutto tranne che contiano. Mi sembrava una delle cose più lontane dall’idea di calcio di Conte.

Le parole tra le righe dei dirigenti del Napoli sembrano quasi sperare che sia Conte a rinunciare al terzo anno di contratto. Il terzo anno esiste ed è un tema che frena un po’ la ricerca del Napoli, a meno che Conte non abbia già comunicato in privato le sue intenzioni. Però al di là dei contratti c’è proprio questo senso di fine della storia che si respira in ogni partita. Conoscendo la carriera di Conte, è uno scenario che si poteva immaginare. È un allenatore che non è finito e che non va salutato da Napoli con negatività o malanimo. Ha riportato al Napoli lo Scudetto dal decimo posto. Quando si arriverà ai bilanci la tentazione sarà giudicare solo il finale, ma se uno si limita al finale è chiaro che il finale è in tono minore.

Il Napoli ha speso tanto e abbastanza bene con i soldi di Osimhen e Kvaratskhelia, che non avrà l’estate prossima. Anzi, dovrà gestire una serie di giocatori di rientro come Lucca e Lang, che con Conte non hanno trovato spazio. È la storia di Conte: vive il calcio in maniera molto intensa, chiede tantissimo e dà tantissimo. Dopo due anni nel calcio di oggi, in cui tutto va a velocità tripla rispetto al passato, non ce la fai più