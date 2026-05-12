Marolda: “Il progetto Conte non ha futuro”

Il giornalista Ciccio Marolda, durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” si è soffermato sul match disputato dal Napoli contro il Bologna e sul futuro di mister Conte: “Il Napoli è venuto a mancare spesso all’inizio, credo che questo Napoli ha già dato tutto quello che poteva dare, sia dal punto di vista atletico che dell’impegno, il Napoli è andato sulla strada sua ma doveva trovare delle soluzioni contro una squadra con più giocatori a centrocampo. Per me Giovane è stato il peggiore in campo, non ricordo una cosa buona in campo. Anche Di Lorenzo ha commesso tanti errori sia sui gol che sui passaggi, non mi è piaciuto proprio anche se c’era l’attenuante dei 100 giorni di assenza per infortunio. Buongiorno e Rrahmani non mi sono piaciuti molto ma non hanno fatto errori grossolani. Politano è un voto di stima il 5.5 perché continua a consumarsi nel fare il terzino, è encomiabile e paga questa usura.

Per me il progetto di questo Napoli non ha futuro. Dovesse restare Conte tu devi iniziare un nuovo progetto e non puoi iniziarlo poi con solo un anno di contratto. Non ho mai sentito dire da Conte ‘Io resto a Napoli’. De Laurentiis credo lo lascerebbe andare solo con una soluzione migliore. Manna ha fatto cose egregie ma anche cose negative se vogliamo dire che le cose le ha fatte lui. In Premier c’è l’allenatore manager, in Italia ci sono proprietà estere di fare un tentativo ma credo che le squadre italiane non sono preparate a questo. De Laurentiis ha detto basta dopo due anni che Conte ha fatto l’allenatore manager”.