Ci sarà Neres per lo sprint finale? Le ultime sul brasiliano

Con il rientro di Vergara ieri tra i convocati, ora manca solo quello di David Neres. Il brasiliano é tornato da qualche settimana ad allenarsi a Castel Volturno e spera di strappare una convocazione domenica prossima contro il Pisa. Il Corriere dello Sport fa il punto: “Neres proverà a tornare la trasferta di domenica contro il Pisa, viceversa si cercherà di recuperarlo per l’ultima di campionato, quella in programma nel weekend del 23-24 maggio contro l’Udinese al Maradona. Un ritorno quasi simbolico, il suo, con la stagione che ormai è già quasi in archivio. Neres è mancato tanto, è stato uno dei troppi giocatori a fermarsi sul più bello, quando erano protagonisti”.