Adani: “Conte non ha mai fatto terzo ma non vengono dati meriti”

Lele Adani, nel suo podcast “Viva el Futbol” ha parlato della grande costanza di mister Conte nel campionato italiano: “Il Napoli ha Pisa e Udinese, se mantiene la seconda posizione al termine del campionato, Conte in Italia non è mai arrivato terzo da quando allena in Italia. O primo o secondo e io non capisco perché si faccia fatica a dar meriti a Conte. Allegri negli ultimi sette anni invece non è mai arrivato secondo e c’è questa grande differenza tra i due. Conte al Real Madrid? Non lo vedo bene”.