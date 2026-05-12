Adani: “Conte non ha mai fatto terzo ma non vengono dati meriti”

Scritto da:
Nicola Penta
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OCTOBER 2022, Lele Adani, fonte foto: www.footballnews24.it

Lele Adani, nel suo podcast “Viva el Futbol” ha parlato della grande costanza di mister Conte nel campionato italiano: “Il Napoli ha Pisa e Udinese, se mantiene la seconda posizione al termine del campionato, Conte in Italia non è mai arrivato terzo da quando allena in Italia. O primo o secondo e io non capisco perché si faccia fatica a dar meriti a Conte. Allegri negli ultimi sette anni invece non è mai arrivato secondo e c’è questa grande differenza tra i due. Conte al Real Madrid? Non lo vedo bene”. 

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