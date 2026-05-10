Zazzaroni: “L’Inter non c’entra nulla con il caso arbitri”

Nel corso della trasmissione “Deejay Football Club“, Ivan Zazzaroni ha commentato insieme a Fabio Caressa il caos arbitri che ha visto coinvolto Rocchi: “Io ho dedicato 200 pezzi a questa cosa. Ho una mia posizione: secondo me l’Inter proprio non c’entra in questa cosa qui. Schenone ha detto di non aver mai detto nulla. Capisco la situazione dei juventini, che ne hanno passate di ogni naturalmente, ma in questo caso aspettiamo la conclusione delle indagini o vogliamo già trarre le conclusioni. Al momento c’è solo un’intercettazione. Il giustizialismo non mi piace”.

Non è mancata la risposta di Caressa in merito: “La confusione nell’applicazione di regole e protocolli si è vista tutta, nettamente. C’era un problema gestionale nel mondo arbitrale che è emerso. E quello che è emerso è che c’è un casino all’interno del mondo arbitrale. Quando si parla di magistratura bisogna stare attenti, perché è corretto aspettare che ci siano evidenze che il magistrato evidentemente sta cercando. Quando ci sono le carte si parla. È un grossissimo problema gestionale e di rapporti anche interni che comporta anche una serie di problemi e quello che vediamo noi ogni fine settimana è la confusione nel gestire l’applicazione dei protocolli”.