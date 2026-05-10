Simeone: “Mi piacerebbe giocare nuovamente a Napoli”

Giovanni Simeone, grande protagonista della stagione del Torino, al termine del match vinto contro il Sassuolo ha espresso il proprio desiderio di tornare a Napoli: “Dove mi piacerebbe giocare in futuro? Dico due posti. Mi piacerebbe molto giocare di nuovo per il Napoli. Non so se come giocatore o in che ruolo. E poi, in Argentina, al River Plate. Per via del River, per via dei miei amici, per via dell’Argentina… La verità è che mi manca molto l’Argentina. In questo senso, sì: spero in un ritorno”.