Plazzotta: “Simeone ha gli stessi gol di Hojlund e Lucca, come buttare soldi”

Giovanni Simeone sta vivendo una grande annata a Torino con ben 11 gol segnati in Serie A, mentre Lorenzo Lucca non ha fatto altrettanto finendo fuori dalle rotazioni sia del Napoli che del Nottingham.

Sul proprio profilo X, il giornalista Claudio Plazzotta ha espresso il proprio pensiero in merito: “Il Napoli dovrà pagare 50 milioni di euro per riscattare Hojlund, di proprietà del Manchester United. Ha speso 26 milioni per Lucca. Hojlund, finora, ha segnato 10 gol in Serie A. Lucca 1. Simeone, ceduto dal Napoli al Toro, è a quota 11 gol. Come buttare soldi.

Troppo superficiale come discorso l’anno scorso Simeone a Napoli con il tipo di compiti che Conte chiede alle punte ha fatto 1 gol, lo stesso Lukaku attaccante da 300 gol in carriera ne ha fatti 14 tirando i rigori”.