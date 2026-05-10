Olivera: “Maradona è un mito vivente a Napoli, orgoglioso di ciò che abbiamo fatto”

Matias Olivera, terzino del Napoli scudettato, nel corso di un’intervista del format “Por la Camiseta” ha parlato della propria vita a Napoli: “Grazie a Dio, in tre anni e mezzo ho vinto lo scudetto dopo tanto tempo, una Supercoppa…E’ un orgoglio. A volte non te ne rendi conto finché non vedi la tua faccia in giro. Sinceramente, uno a volte non si rende conto dell’importanza dei campionati finché non vede la reazione della gente. Qui ho vinto due scudetti e una Supercoppa. Vedere la propria faccia dipinta sui muri della città per questo motivo ti fa capire quanto sia grande quello che abbiamo fatto.

Maradona qui in questa città, è come un Dio e lo è ancora dopo tanti anni. Ha dato moltissimo al club. È come un mito vivente. Dalla persona più anziana che l’ha visto giocare fino ai più giovani, se lo tramandano. E poi al Napoli c’è una statua, quindi è continuamente presente”.