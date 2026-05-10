Napoli-Bologna, Conte ritrova Di Lorenzo e tre rientri importanti

Antonio Conte prepara il Napoli anti-Bologna con novità importanti e diversi recuperi in vista della sfida del Maradona.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo tornerà titolare dal primo minuto, riprendendosi il posto nel centrodestra della difesa a tre. Con lui dovrebbero completare il reparto Rrahmani e Buongiorno, mentre sulle fasce sono attesi Politano e Gutierrez.

A centrocampo spazio alla coppia composta da McTominay e Lobotka, con De Bruyne e Alisson pronti ad agire alle spalle di Hojlund nel reparto offensivo. Conte ritrova inoltre anche Juan Jesus, Olivera e soprattutto Vergara, assente da quasi due mesi a causa di una lesione alla pianta del piede sinistro. L’unico indisponibile resta Neres.