Malagò: “Stiamo preparando le carte per la candidatura”

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI ha parlato in merito alla sua candidatura quale presidenza della Federcalcio: “Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio però stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente. Se mi candido ufficialmente? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto”.