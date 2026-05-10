Il Mattino – Napoli: “Conte apre al futuro”

“Futuro Napoli, Conte apre”: è questo il titolo scelto da Il Mattino in prima pagina per affrontare il tema legato alla permanenza del tecnico azzurro anche nella prossima stagione.

Secondo il quotidiano, nelle prossime settimane sarebbe previsto un incontro tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere programmi, obiettivi e prospettive future del club. Sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di un rinnovo, scenario che confermerebbe la volontà di proseguire insieme il progetto tecnico iniziato quest’anno. Dopo settimane caratterizzate da indiscrezioni e dubbi sul futuro dell’allenatore leccese, il clima sembrerebbe ora più disteso, con la possibilità concreta di trovare un’intesa per continuare il percorso in azzurro.