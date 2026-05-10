Festa della Mamma, il Napoli celebra sui social con un messaggio speciale

Oggi, domenica 10 maggio, si celebra la Festa della Mamma, ricorrenza che cade ogni anno la seconda domenica del mese.

Anche il Napoli ha voluto partecipare alla giornata con un messaggio pubblicato sui propri canali social, dedicato a tutte le mamme e ai tifosi azzurri. Il club ha scritto: “Esistono amori che non finiscono mai: la mamma e il Napoli”. Un post semplice ma simbolico, che unisce l’affetto per la figura materna alla passione per i colori azzurri, sottolineando il legame emotivo che accompagna la tifoseria partenopea.