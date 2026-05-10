Conte-Napoli, summit vicino: spunta l’ipotesi rinnovo

confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si avvicina e, nel frattempo, arrivano segnali sempre più incoraggianti sulla possibilità di proseguire insieme.

Come riportato da Il Mattino, dall’entourage dell’allenatore starebbero emergendo aperture significative nei confronti del progetto del Napoli, con una disponibilità a valutare la continuità del rapporto anche per le prossime stagioni.

L’incontro tra presidente e tecnico potrebbe andare in scena già mercoledì 13 maggio e sarà decisivo per fare il punto sulla stagione appena conclusa, ma soprattutto per definire le prospettive future. Sul tavolo, secondo il quotidiano, potrebbe finire anche l’ipotesi di un rinnovo fino al 2028, soluzione che consentirebbe di ridistribuire l’ingaggio da 7,5 milioni netti annui e di evitare l’avvio della prossima stagione con un contratto in scadenza.

Dal fronte Conte arrivano quindi segnali di apertura totale verso il nuovo progetto azzurro. Molto dipenderà però anche dalle scelte del club e dalla strategia che De Laurentiis intenderà adottare per il futuro del Napoli.