Conte-Napoli, futuro in bilico: ma prima c’è il Bologna

Antonio Conte guarda al futuro, ma prima vuole concludere la stagione nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli sarebbe infastidito da alcune valutazioni negative sul percorso della squadra, che invece comprende risultati importanti come la Supercoppa e una qualificazione alla Champions League ormai molto vicina.

Dopo la sfida con la Lazio, Conte aveva già chiarito la propria posizione sul tema futuro, lanciando un messaggio preciso: “Più si sta zitti e meglio è fin quando non finisce il campionato. Poi dietro le quinte ci si può incontrare e si possono fare mille cose”. Parole che hanno riacceso il dibattito sulla sua permanenza in azzurro anche per la prossima stagione.

Il tecnico, infatti, nel corso della sua carriera è rimasto più di due anni sulla stessa panchina solo alla Juventus, tra il 2011 e il 2014, elemento che alimenta ulteriori riflessioni sul suo futuro a Napoli.